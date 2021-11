Alessia Valducci eletta vice-presidente di Confindustria Romagna

Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group, è stata eletta vicepresidente di Confindustria Romagna con delega al credito e allo sviluppo associativo. Valducci è la prima e unica donna tra gli otto vice-presidenti e si dice “molto orgogliosa di far parte della nuova squadra ed essere a fianco di grandi imprenditori della Romagna”, guidati dal nuovo presidente Roberto Bozzi che succede a Paolo Maggioli. “L’onore è diventato doppiamente grande - si legge in una nota del gruppo Valpharma - quando mi sono resa conto di essere la prima e unica donna del nuovo direttivo e avere l’occasione di dimostrare che le quote rosa sono fondamentali nella guida delle aziende”.