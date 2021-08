SINDACATI Alla sede Alutitan uno degli incontri per il 16° congresso Cdls. Rapporto San Marino-Europa e post pandemia i temi principali

È incominciata la serie di assemblee che porteranno, ad ottobre, a eleggere i delegati che prenderanno parte al 16° congresso della Cdls. "Trasformare San Marino" il titolo dell'appuntamento, il cui obiettivo è guardare al futuro dello Stato e alle difficoltà che questi lunghi mesi di pandemia hanno costretto a fronteggiare. Grande attenzione sarà rivolta durante questi incontri all'Europa, e a un'associazione di San Marino con l'Unione Europea, parlando di un legame che secondo Cdls sarebbe indispensabile per disegnare il futuro del Paese e per definire le linee guida di sviluppo per i prossimi anni. È necessario, ha detto Paride Neri, segretario Industria Cdls, un piano di sviluppo che contempli crescita tecnologica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione. Ovviamente lo sguardo è rivolto anche alla ripartenza post pandemia: la recente emergenza sanitaria, secondo Cdls, ha amplificato le criticità che San Marino si trascina dietro da molti anni, prima tra tutte la mancanza di un progetto pluriennale condiviso. Di qui un'analisi di tutte le problematiche esistenti, rivolgendo sempre lo sguardo all'estero.

Nel video l'intervista a Paride Neri, Segretario Industria Cdls

