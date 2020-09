Allarme disoccupazione giovanile, Montanari (Cdls): “Ma a prevalere è la speranza”

Lancia l'allarme disoccupazione giovanile il Segretario Cdls, Gianluca Montanari, nel messaggio lanciato al Congresso dei Giovani DC. “San Marino registra un tasso di disoccupazione giovanile tra più alti dell’area europea, eppure tra paura e speranza le giovani generazioni scelgono la speranza.

"E’ dallo scoppio della crisi globale del 2008 - ricorda il segretario CDLS - che si parla di giovani e di futuro negato". Con la pandemia, segnala, il quadro occupazionale è ulteriormente peggiorato: a San Marino su un totale di 1.042 disoccupati registrato lo scorso mese di agosto, sono 353 i giovani (fascia di età 19-29 anni) senza lavoro. Un tasso di disoccupazione giovanile del 30%, purtroppo tra i più alti dell’area europea che si attesta poco sopra il 17%”. Ma, ha sottolineato Montanari “nonostante il disorientamento, l’incertezza e le preoccupazioni per le sfide individuali, nelle giovani generazioni è largamente diffusa la convinzione che la società post-pandemica possa essere migliore di quella che l’ha preceduta. Per i giovani la via d’uscita dalla crisi è costruire un mondo più umano e sostenibile”.



