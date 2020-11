Allarme Osla: "Sostegno subito per non soccombere"

Nel servizio l'intervista alla Presidente Monica Bollini

Osla lancia l’allarme: “se non verranno attivate in breve tempo misure a sostegno delle nostre imprese, rischiamo di essere messi fuori mercato dalla concorrenza esterna”. L'attenzione è quindi rivolta alla legge di bilancio che approderà in prima lettura nel prossimo Consiglio. Preoccupano l'enorme disavanzo, l'assenza di risorse e di concrete misure di spending review.





"Nessun imprenditore – dichiara Osla - gestirebbe in questo modo i conti della propria azienda, specialmente se è in cerca di finanziamenti". Critiche anche al metodo, “perché la condivisione di un testo a poche ore dal suo deposito – afferma - non può che essere formale e non sostanziale”. Torna quindi a chiedere un confronto con l’Esecutivo sui temi economici, per migliorare la legge tra prima e seconda lettura. Riguardo al debito, auspica che le somme che arriveranno vengano investite nell'economia reale, fatta per il 97% di Piccole Medie Imprese.

Nel servizio l'intervista alla Presidente Monica Bollini