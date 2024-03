UNIVERSITÀ Alloggi per universitari, Csdl: "Non lasciamo i nostri giovani in balia del libero mercato" Merlini evidenzia che lo sviluppo dell'Università è anche un elemento propulsivo dell'economia

Alloggi per universitari, Csdl: "Non lasciamo i nostri giovani in balia del libero mercato".

Il Segretario Csdl, Enzo Merlini, interviene sull'emergenza abitativa, guardando all'edilizia universitaria. Ricorda come, da tempo, la Csdl veda nello sviluppo dell'Università non solo un fattore culturale, ma anche un elemento propulsivo dell'economia e richiama l'intervento in Commissione del Rettore Petrocelli.

Merlini ne condivide la richiesta di dotare l'Ateneo degli strumenti per un suo ulteriore sviluppo, risolvendo in primis il problema degli alloggi, mancando in territorio strutture specifiche per l'ospitalità degli studenti. Solleva poi anche il problema dei tanti studenti sammarinesi che nelle Università fuori territorio "hanno grandi difficoltà nel trovare una sistemazione”, chiedendo per loro sostegno mirato da parte dello Stato, “per non lasciarli in balia del libero mercato”.

