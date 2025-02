SENTENZA Alluminio Sammarinese, ok al concordato: lavoratori, banche e Stato potranno ottenere le somme attese Si dovrà, però, attendere per eventuali impugnazioni. Il fallimento della vecchia azienda al momento è scongiurato

L'attesa sentenza è arrivata: il concordato per Alluminio Sammarinese è stato approvato dal giudice. Questo significa che l'ipotesi fallimento è per ora esclusa e che i creditori potranno riavere le somme che attendono. L'operazione è relativa alla vecchia impresa che entrò in una crisi poi superata con l'acquisizione da parte dell'imprenditore Giovanni Gemmani, la fondazione della 'new company' Alunova e il mantenimento dei posti di lavoro.

La sentenza è arrivata nei giorni scorsi ma, per dire l'ultima parola, bisognerà attendere le eventuali impugnazioni, entro 30 giorni. Se andrà tutto come da progetti, i creditori privilegiati - tra i quali lavoratori, banche e Stato - potranno ottenere il 100 per cento di quanto dovuto. Il pagamento avverrà tramite il denaro che Alunova deve alla vecchia impresa per aver acquisito gli asset aziendali.

Soddisfatto il liquidatore, Simone Menghini. “Era l'ultimo atto – dice - per chiudere una vicenda complessa”. Anche i sindacati speravano in un ok del tribunale: i dipendenti aspettano infatti una parte di stipendi arretrati. Per le Federazioni Industria Csu si tratta “di un atto importante: indispensabile premessa per la soluzione definitiva della vertenza”. E promettono: “Continueremo a monitorare”. Stessa linea per la Federazione Industria Usl per la quale si trattava “della conditio sine qua non per un rilancio e per far navigare l'azienda in acque tranquille”.

