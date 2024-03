MANIFESTAZIONE Alluminio sammarinese sul Pianello, le banche aprono il credito per stipendi e forniture

Alluminio sammarinese sul Pianello, le banche aprono il credito per stipendi e forniture.

In concomitanza con la manifestazione di un centinaio di dipendenti dell'Alluminio sammarinese su Piazza della Libertà per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati, e l'apertura di un canale di finanziamento per garantire continuità aziendale, arriva la risposta delle banche: "In giornata, previa acquisizione delle firme del Liquidatore su contratti, - scrivono in una nota - verrà erogata ad Alluminio Sammarinese la somma necessaria per il pagamento dell'arretrato dello stipendio di gennaio 2024 e della tredicesima 2023, Una volta ricevuta la liquidità sui propri conti correnti, sarà cura della Procedura effettuare i pagamenti ai dipendenti".

Una svolta positiva dunque per la vertenza, con Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino, Banca Sammarinese di Investimento e Cassa di Risparmio che hanno inoltre messo a disposizione linee di credito che consentiranno l'anticipazione di fatture per assicurare la continuità dell'operatività aziendale nelle prossime settimane. "L'emergenza - scrivono gli istituti di credito - è stata gestita da tutti gli attori coinvolti, Banche comprese, con la massima attenzione e tempestività, e questo ha consentito di mettere in sicurezza il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti. Relativamente al mese di febbraio le Banche sono in attesa di ricevere dal Liquidatore gli importi esatti che dovranno essere pagati ai dipendenti".

Davanti Palazzo Pubblico anche i vertici sindacali, impegnati in questi giorni insieme al liquidatore Menghini e Governo, nel salvataggio di una impresa storica di San Marino e che, a tutt' oggi, ha commesse e dunque lavoro assicurato per i prossimi mesi.



"Senza stipendi non si lavora" hanno dicono gli operari di AL, tra cui molte donne, in una manifestazione composta e voluta per mantenere alta l'attenzione sulla crisi che ha colpito l'azienda.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: