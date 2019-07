Alutitan: Territorio, "Entro luglio la firma della convezione urbanistica". Csu, "Rimuovere ostacoli burocratici"

Ieri abbiamo dato conto dell'ultimatum del patron di Alutitan Fiorenzo Rivelli al Governo: se a settembre non avrà il permesso di costruire – ha detto - abbandonerà il progetto di ampliamento aziendale a Chiesanuova e punterà su Fano. Dalla Segreteria di Stato al Territorio però rassicurano. “Ieri abbiamo ricevuto i pareri da Azienda dei Servizi, Azienda dei Lavori Pubblici e Ufficio Progettazione su tutte le opere che saranno realizzate sui terreni di proprietà dell'Eccellentissima Camera. Ora – fa sapere il segretario particolare al Territorio, Federico Bascucci - sarà convocata a stretto giro la Commissione Politiche Territoriali per l'approvazione dello schema di convenzione urbanistica, dopodiché si potrà procedere alla firma portandola in Congresso di Stato. Contiamo entro luglio di arrivare a buon fine. Dopodiché Alutitan – continua Bascucci - potrà presentare le pratiche di concessione edilizia agli uffici competenti. L'azienda di Chiesanuova, con apposito decreto, è già stata indicata dal Governo come infrastruttura strategica, “godrà pertanto di procedure burocratiche più snelle – ricorda, infine, Bascucci - ed una corsia preferenziale per l'approvazione di tutte le pratiche edilizie”.

“Gli ostacoli tecnici e burocratici che stanno frenando il progetto di rilancio e ampliamento di Alutitan vanno rimossi al più presto”. Anche i segretari della Federazione Industria della CSU, Agostino D’Antonio e Paride Neri, si uniscono al grido di allarme della storica azienda di Chiesanuova specializzata nei profilati in alluminio che nei giorni scorsi ha manifestato il rischio reale di dirottare gli investimenti a Fano se, dopo il via libera alla delibera del Congresso di Stato per la convenzione economico-finanziaria a sostegno del progetto di investimento, non arriveranno anche i permessi per costruire i nuovi impianti. Un vero e proprio ultimatum con scadenza il mese di settembre, messo nero su bianco in una lettera spedita ai Segretari Industria, Territorio e Finanze.