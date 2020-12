Amarezza dei ristoratori dopo il decreto, Usot: "Noi agnello sacrificale del patto per uscire dalla 'zona' C"

Per le categorie, le nuove disposizioni anti-Covid sono “l'ennesimo durissimo colpo in questi mesi terribili”. Parole di amarezza da Osla e Usot dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto che prevede, per la ristorazione, una chiusura dalle ore 18 di oggi fino al 7 gennaio. Concesse le consegne a domicilio e l'asporto. “Per l'economia – spiegano – è il colpo di grazia”.





“Siamo passati dalla possibilità di accogliere ospiti – scrivono Osla e Usot – ad un decreto che inibisce qualsiasi attività”. Parlano di perdite legate alle ordinazioni e alle materie prime già acquistate e di “gravi responsabilità del Governo” su un settore in difficoltà. Una parte dei cibi, spiegano i ristoratori, andrà nella spazzatura nonostante le attività consentite. E c'è chi già annuncia di dover chiudere definitivamente. La categoria torna, dunque, a chiedere ristori.

Usl e Unione Consumatori sammarinesi esprimono solidarietà a lavoratori, consumatori e aziende del comparto turistico e commerciale, con l'auspicio di “trovare soluzioni economiche immediate”.

Nel servizio, l'intervista a Luigi Sartini, presidente Usot