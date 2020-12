Amazon: a Natale venduti più di 20 mln di prodotti di piccole e medie imprese. Governo al lavoro per consegne anche a San Marino

Durante la pandemia, uno dei settori che più ha lavorato è sicuramente quello delle vendite on-line. Nell'anno del Covid, Amazon rende noti alcuni dati sulla sua attività, spiegando, tra le altre cose, di aver contribuito alla crescita delle piccole e medie imprese italiane. Durante la stagione natalizia, fa sapere la multinazionale, queste aziende hanno venduto più di 20 milioni di prodotti attraverso la piattaforma. A questo si aggiungono servizi e iniziative che Amazon spiega di offrire loro per la formazione e la crescita.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Sul fronte occupazionale, il colosso dell'e-commerce comunica di aver assunto più di 400mila dipendenti nel mondo a tempo pieno e part-time nel 2020 e di aver investito oltre 10 miliardi per salvaguardare la loro salute. Nel periodo delle feste, globalmente, sono miliardi gli articoli consegnati. Chi rappresenta Amazon in Italia sottolinea, poi, l'impegno nel sociale con, tra le altre iniziative, donazioni a Save The Children e Banco Alimentare Lombardia.

Ma già da tempo ci sono difficoltà nelle consegne di Amazon a San Marino. Il segretario di Stato al Commercio, Fabio Righi, spiega che si sta lavorando proprio per superare questo problema. Righi si sofferma sulle opportunità per le imprese sammarinesi di operare in questi circuiti . "Stiamo prendendo contatto con le principali piattaforme - dice Righi - dal mondo asiatico all'occidentale. Amazon e Alibaba sono tra le più famose. E con loro cerchiamo di avere contatti molto diretti affinché il nostro Paese sia servito". L'attenzione va anche agli strumenti di pagamento digitale. "Anche il settore bancario sta lavorando per potersi aggiornare", prosegue. Obiettivo: raggiungere risultati già nel 2021.

Nel servizio, l'intervista a Fabio Righi, segretario di Stato Industria e Commercio

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: