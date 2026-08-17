American Express: da oggi tornano disponibili i pagamenti a San Marino

L'intervista a Federico Zambelli Hosmer (Consigliere Delegato di Klirway)

Da oggi le carte American Express, incluse le carte Consumer, Business e Corporate, saranno accettate presso gli esercenti sammarinesi appartenenti al network Klirway: "Questo è un percorso che abbiamo intrapreso per chiudere questo gap importante - spiega Federico Zambelli Hosmer, Consigliere Delegato di Klirway - l'importanza di American Express per San Marino è potersi affiancare a un network di più di 170 milioni in tutto il mondo".

Per gli operatori del territorio, spiega Zambelli, questo significa poter accedere ad un network di clienti, turisti e non, con alte capacità di spesa: "È stato grazie al recupero delle relazioni con gli operatori American Express - spiega - e grazie al lavoro della struttura Klirway che abbiamo trovato un modo, in collaborazione anche con i regolatori locali, di poter sfruttare le proprie presenze sul territorio e poter mettere a sinergia le soluzioni di American Express sul territorio sammarinese".

Nel servizio l'intervista a Federico Zambelli Hosmer (Consigliere Delegato di Klirway)