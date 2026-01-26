SAN MARINO Amministrazione straordinaria per The 3Rooks Money: sciolti vertici e controlli BCSM interviene dopo le perdite del 2024, superiori al capitale. Nominata commissario Francesca Mularoni.

Banca Centrale di San Marino ha disposto l’amministrazione straordinaria di The 3Rooks Money S.p.A., istituto di moneta elettronica con sede a Falciano, sciogliendo gli organi di amministrazione e di controllo. Il provvedimento è stato adottato dal Coordinamento della Vigilanza ai sensi dell’articolo 78 della Legge 165/2005, che consente l’intervento diretto dell’Autorità quando "risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative, statutarie o dei provvedimenti dell’autorità di vigilanza che ne regolano l’attività".

Commissario Straordinario è stata nominata la dott.ssa Francesca Mularoni, affiancata da un Comitato di Sorveglianza composto da Tania Ercolani, Manuela Graziani ed Elisa Tamagnini.

Fondata nel dicembre 2023, la società ha iniziato ad operare con la clientela solo nel novembre 2024. Secondo il bilancio al 31 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione era composto da Bruno Lener (Presidente fino al 30 gennaio 2024), Barbara Passoni (Presidente dal 31 gennaio 2024), Claudio Giol (Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Giuseppe Pappolla (Consigliere). Il Collegio Sindacale vedeva Alberto Vaglio Presidente, affiancato da Giulia Aranguena De La Paz e Jessica Tassinari, con AB&D Audit Business & Development S.p.A. quale società di revisione.

Il primo esercizio, si legge sulle pagine dell'Informazione, si è chiuso con un EBITDA negativo per 350.733 euro e una perdita netta di 374.669 euro, superiori al capitale sociale di 350.000 euro. Ricavi quasi nulli e costi di avvio elevati hanno reso necessari versamenti dei soci per oltre 471mila euro. Banca Centrale non ha per ora chiarito le ragioni dell’intervento. Spetterà ora al Commissario verificare la reale situazione dell’istituto e definire i prossimi passi.

