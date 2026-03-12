ASSISTENZA AGLI ANZIANI Ampliare l'offerta dei servizi assistenziali agli anziani: il bando internazionale emesso dalle Segreterie di Stato L'obiettivo è sviluppare la RSA La Fiorina ma c'è anche la possibilità, in futuro, di realizzare nuove strutture

Sviluppare ed estendere i servizi agli anziani a San Marino, in questa direzione si muovono le Segreterie per la Sanità, il Territorio e l'Ambiente che hanno pubblicato un avviso internazionale.

"Abbiamo emesso, di concerto con la Segreteria al Territorio, una manifestazione di interesse pubblico per riuscire a raccogliere quelle che possono essere manifestazioni in questo senso da parte di operatori, proprio per allargare questa RSA pubblica La Fiorina e nel contempo anche la possibilità di manifestare invece da parte dei privati la possibilità di proporre loro anche delle strutture sempre di interesse per dare una risposta ai nostri anziani", le parole del Segretario per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti.

L'avviso, rivolto a soggetti privati qualificati, raccoglierà proposte di progetti e studi di fattibilità in modo da ampliare la RSA San Marinese e fornire alla popolazione anziana più sostegno e ulteriori servizi assistenziali, compresa la realizzazione di nuove residenze. Possono aderire imprese, società e liberi professionisti. Si accettano progetti che prevedano finanziamenti privati ma anche collaborazioni con il settore pubblico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: