Analisi di Trust e Holding al centro di un convegno al Grand Hotel di Rimini

Come gestire e proteggere il patrimonio di una famiglia? Come garantire la governance societaria quando si passa l'azienda ai figli? Ci sono due strumenti, il trust un istituto giuridico, con radici nel diritto romano e quindi anche sammarinese, usato per tutelare il patrimonio personale. Il possessore separa così i beni dalla sua disponibilità: in questo modo non può più gestirli. A farlo sarà un'altra persona, il trustee. Questi gestisce il patrimonio come ne fosse proprietario per un determinato scopo lecito, in favore di uno o più soggetti. E poi c'è la holding, che è una semplice società che detiene partecipazioni e attraverso il cda dà le linee guida. Questi strumenti, spesso usati in maniera complementare, sono stati analizzati nel convegno organizzato dalla Accademia del Trust di San Marino insieme allo studio legale sammarinese Asa-Lex al Grand Hotel di Rimini.

"Quando con una azienda vado in terza generazione, inevitabilmente devo trasmettere anche ai nipoti e quindi bisogna gestire una governance tra cugini. Le Holding e i Trust sono strumenti di protezione per la continuità che sono fondamentali e che sono anche socialmente utili perché gestire e assicurare la continuità vale anche soprattutto per gli stakeholder, quindi per i dipendenti, per i fornitori, per i clienti" spiega Gaetano De Vito, presidente Assoholding.

"Sono strumenti strategici per sostenere sviluppo e crescita - evidenziano i Segretari di Stato Alessandro Bevitori e Stefano Canti nei loro saluti - e la Repubblica si conferma un terreno per strumenti fiduciari moderni". Lo stesso ribadisce il Segretario Marco Gatti in un messagio: "Un tema importante non solo per professionisti ma anche per imprese e famiglie che vogliano pianificare il futuro, anche scelte complesse, come quelle legate alle successioni".

"La Corte non detiene il registro dei Trust - conclude Andrea Vicari, Presidente Corte dei Trust RSM - che è detenuto dalla Banca Centrale in modo riservato, però, se parliamo di numeri abbiamo di centinaia di Trust. La Corte si occupa del controllo e della supervisione nel funzionamento fisiologico dei Trust, nel senso che beneficiari dei Trusti o guardiani possono rivolgersi alla Corte periodicamente con un ricorso molto semplice per chiedere indicazioni, istruzioni o ordini al Trusti per come operare, quindi senza arrivare al contenzioso". Nel video l'intervista a Gaetano De Vito, presidente Assoholding, Andrea Vicari, Presidente Corte dei Trust RSM.