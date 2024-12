CONFINDUSTRIA ROMAGNA Angelo Bagnari confermato presidente del Gruppo Giovani Imprenditori

L’imprenditore ravennate Angelo Bagnari è stato confermato all’unanimità alla presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna, per il biennio 2024-2026. Bagnari, 38 anni, è titolare ed export manager dell’azienda Ravaioli Legnami di Villanova di Bagnacavallo (RA) family business che produce e distribuisce legno per pavimentazioni e rivestimenti da esterni, e dal 2022 è alla guida degli imprenditori e delle imprenditrici under 40 di Romagna, un gruppo coeso ed eterogeneo, che rappresenta attività di ogni settore e dimensione.

“Questo biennio è stato segnato da eventi straordinari, a partire dalle alluvioni che per tre volte hanno colpito la nostra terra. Ci siamo impegnati per approfondire insieme gli aspetti della trasformazione climatica ed energetica, e capire la situazione geopolitica e le instabilità che stanno impattando sui mercati in cui operano le nostre imprese – spiega Bagnari – Abbiamo fatto riunioni itineranti per scoprire le eccellenze del nostro territorio, e come Focchi e Orogel e ospitato una tappa di GenerAZIONI, progetto nazionale in collaborazione con la Luiss Business School dedicato al passaggio generazionale. Porteremo inoltre avanti il focus sulle startup e sull’autoimprenditorialità, grazie anche alla collaborazione con Nuove Idee Nuove imprese e al progetto regionale Crei-Amo l’impresa”.

Bagnari sarà affiancato dai vicepresidenti Mattia Angelini (Angelini) Paolo Colleluori (Nts Informatica) Federico Giannini (GH), Luca Pioppo (Grafiche MDM) e Yannick Tazzari (Service).

