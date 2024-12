Anis. Accolte diverse istanze delle imprese in vista della Legge di Bilancio

Anis incontra il Governo sulla proposta di Legge di Bilancio per il 2025. “Accolte diverse istanze delle imprese – fa sapere l'Assoindustria che ha formalizzato la richiesta di sviluppare un piano di incentivi, in particolare per sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica, efficientamento energetico e sicurezza, così come avviene da tempo nei Paesi europei.

“Questo – sottolinea l'Anis – per ridare competitività al sistema”. Il focus è sulle politiche energetiche proprio perché “garantiscano maggiore autonomia e costi più bassi, anche sul tema urgente dei rifiuti” per cui, secondo gli industriali, non è più rinviabile la scelta di investire in un impianto per lo smaltimento”.

Ribadita infine ribadito l’urgenza di avviare già nel 2025 il progetto per l’introduzione dell’IVA sammarinese, soprattutto – rimarca Anis - alla luce del compimento del percorso di integrazione nel mercato unico europeo”.

