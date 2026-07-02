Anis alla maggioranza: "Servono riforme per rendere San Marino più competitiva"

Politica industriale, competitività e Accordo di Associazione con l'Unione europea al centro dell'incontro che si è svolto ieri mattina nella sede del Pdcs tra una delegazione di Anis e i rappresentanti dei partiti di maggioranza.

Il presidente Emanuele Rossini e il segretario generale William Vagnini, si legge in una nota degli industriali, hanno spiegato di aver chiesto il confronto per comprendere le strategie economiche del governo e offrire il contributo degli imprenditori nella definizione di un percorso di sviluppo sostenibile. Secondo Anis, è necessario intervenire con decisione per rendere il sistema Paese più attrattivo, puntando su regole chiare, semplificazione burocratica, una pubblica amministrazione più efficiente e infrastrutture moderne.

Tra le priorità indicate dall'associazione figurano l'introduzione dell'Iva, ritenuta essenziale per favorire l'interscambio e accompagnare l'Accordo di Associazione con l'Ue, politiche energetiche in grado di ridurre i costi per le imprese - "liberalizzando l’approvvigionamento almeno del gas" -, la realizzazione di un depuratore e di un moderno impianto per il trattamento dei rifiuti "ci renderebbe finalmente autonomi", oltre a un forte impulso alla digitalizzazione della macchina pubblica.

Anis ha inoltre ribadito la necessità di rendere operativo quanto prima l'Accordo con l'Unione europea, giudicato "una destinazione irrinunciabile" per le aziende sammarinesi. Al termine dell'incontro è stata condivisa l'opportunità di avviare un confronto costante sui principali dossier economici e industriali.







