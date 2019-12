Anis: "Alla politica chiediamo coesione e stabilità", dati positivi dalle imprese ma investimenti calano

Nel video, le interviste a William Vagnini (segretario generale Anis) e a Neni Rossini (presidente Anis)

Gli industriali sammarinesi mandano un messaggio alla politica chiedendo "coesione" e "stabilità". Oggi l'assemblea generale dell'Anis durante la quale sono stati presentati i dati del comparto, prendendo in considerazione un campione delle aziende associate. Dal report emerge una situazione generale positiva dell'industria, con una crescita dei fatturati. Sono passati da 1 miliardo e 292 milioni del 2015 al miliardo e 441 milioni del 2018. Dall'altro lato, però, si registra un brusco calo degli investimenti scesi dai 93 milioni di euro del 2017 ai 19 milioni del 2018.

Tra le possibili cause, uno scarso ricorso al debito bancario. Si è poi verificato un prelievo di utili maggiore rispetto ai periodi precedenti. Diminuisce, nel 2018, anche il capitale netto cumulato e crescono i costi del personale. Tra i motivi c'è l'aumento delle assunzioni, con 5.711 occupati in media lo scorso anno. Gli industriali chiedono allora di ripartire con un rinnovato rapporto con l'Italia, l'accordo con l'Ue e l'introduzione del sistema Iva. Dallo studio presentato emerge che le aziende del campione analizzato nel 2018 hanno contribuito per oltre il 42% dell'Igr complessiva versata.

Nel video, le interviste a William Vagnini (segretario generale Anis) e a Neni Rossini (presidente Anis)