ANIS apre il confronto con l’opposizione su riforme e investimenti prioritari per il futuro economico di San Marino

ANIS apre il confronto con l’opposizione su riforme e investimenti prioritari per il futuro economico di San Marino.

Dopo l'incontro con la maggioranza, ANIS apre il confronto anche con i partiti di opposizione, per condividere una strategia sul futuro economico del Paese. Sul tavolo la necessità di rendere San Marino più competitivo e attrattivo, accelerando sulle riforme considerate prioritarie: introduzione dell'IVA, politiche energetiche, impianto per il trattamento dei rifiuti, digitalizzazione e Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Sul fronte delle risorse, ritiene possibile sostenere gli investimenti strategici grazie a un indebitamento mirato e ai fondi derivanti dalla riforma IGR e dal roll over.

L'Associazione industriali chiede una programmazione di medio-lungo periodo, condividendo con l'opposizione l'impegno a mantenere un confronto costante sui principali progetti per la crescita del sistema Paese.

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