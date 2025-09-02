ANIS: attenzione all'effetto dei dazi USA e ai costi delle materie prime

Voce determinante dell'economia sammarinese, il manifatturiero; che con l'estate ormai agli sgoccioli riprende a pieno regime l'attività. Tra i vertici di Assoindustria, guardando ai prossimi mesi, prevale la cautela. A pesare infatti, a livello macro, anche le politiche tariffarie di Washington.

“Abbiamo un po' di incertezze – spiega il Presidente Emanuele Rossini -; perché i dazi ad esempio introdotti da Trump rallenteranno un po' l'economia in Europa, e l'Europa e l'Italia sono i nostri principali clienti”.

Attenzione – da parte di ANIS - anche ai prezzi energetici e delle materie prime. A temperare comunque il possibile impatto di simili incognite, una serie di fattori fattori di competitività del sistema San Marino.

“L'imposizione fiscale al 17% - sottolinea Rossini - è certamente un punto di favore; ci sono delle discrete condizioni per operare”. In questo quadro l'evoluzione del dibattito – non privo di asprezze e complessità - sulla futura riforma IGR; dall'ANIS l'auspicio si trovi quanto prima un accordo, “e che sia equamente redistribuito – continua il Presidente ANIS - l'onere fiscale a cui dovremo andare incontro tra le imprese, se serve anche per i lavoratori”. “Abbiamo anche poi richiesto di fare un intervento sulla riduzione della spesa corrente”.

Nel servizio l'intervista ad Emanuele Rossini – Presidente ANIS











