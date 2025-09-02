ANIS: attenzione all'effetto dei dazi USA e ai costi delle materie prime Al Presidente degli Industriali sammarinesi abbiamo chiesto quali siano le prospettive in questa fase di ripresa dell'attività del manifatturiero. Sulla riforma IGR auspica una equa redistribuzione dell'onere fiscale

Voce determinante dell'economia sammarinese, il manifatturiero; che con l'estate ormai agli sgoccioli riprende a pieno regime l'attività. Tra i vertici di Assoindustria, guardando ai prossimi mesi, prevale la cautela. A pesare infatti, a livello macro, anche le politiche tariffarie di Washington.

“Abbiamo un po' di incertezze – spiega il Presidente Emanuele Rossini -; perché i dazi ad esempio introdotti da Trump rallenteranno un po' l'economia in Europa, e l'Europa e l'Italia sono i nostri principali clienti”.

Attenzione – da parte di ANIS - anche ai prezzi energetici e delle materie prime. A temperare comunque il possibile impatto di simili incognite, una serie di fattori fattori di competitività del sistema San Marino.

“L'imposizione fiscale al 17% - sottolinea Rossini - è certamente un punto di favore; ci sono delle discrete condizioni per operare”. In questo quadro l'evoluzione del dibattito – non privo di asprezze e complessità - sulla futura riforma IGR; dall'ANIS l'auspicio si trovi quanto prima un accordo, “e che sia equamente redistribuito – continua il Presidente ANIS - l'onere fiscale a cui dovremo andare incontro tra le imprese, se serve anche per i lavoratori”. “Abbiamo anche poi richiesto di fare un intervento sulla riduzione della spesa corrente”.

Nel servizio l'intervista ad Emanuele Rossini – Presidente ANIS

