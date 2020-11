Anis: "Basta sterili polemiche, serve un cambio di passo di magistratura e politica"

“Quanto emerge dalla relazione della Commissione d’inchiesta su Banca Cis, per gli Industriali, è gravissimo e mette ancora più in dubbio la credibilità del nostro Paese, già provata da una lunga crisi economica", per questo chiedono un cambio di passo sia da parte della magistratura, sia da parte della politica, per tornare ad essere un Paese rispettabile, solido e con gli anticorpi efficaci”. In una nota Anis ribadisce che "c’è urgenza di ritrovare la necessaria fiducia nelle istituzioni, soprattutto alla luce di quanto è stato riepilogato dai Commissari, invitando anche la politica "perché non si perda in nuove, feroci e sterili polemiche, ma tragga forza proprio dalle risultanze della relazione e abbia finalmente il coraggio di fare tutti i necessari interventi per tornare ad essere un Paese degno e solido a livello economico e sociale".