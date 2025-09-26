RIFORMA IGR Anis boccia l'aumento dell'1% di tasse alle aziende: "Meglio la minimum tax" Gli industriali hanno incontrato il governo. Chiesta anche l’eliminazione della differenza di trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri

Anis boccia l'aumento dell'1% di tasse alle aziende: "Meglio la minimum tax".

Non solo sindacati: procedono anche con le associazioni di categoria gli incontri sulla riforma IGR. Ieri sera i Segretari di Stato alle Finanze e al Lavoro hanno incontrato il Consiglio Direttivo Anis, che ha rimarcato i due nodi da sciogliere. Sull’eliminazione della differenza di trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri, gli industriali mettono in guardia dalla perdita di attrattività di imprese e sistema: lavoratori con adeguate competenze, in gran parte attirate dall’esterno, sono necessari per far fronte alle sfide della competizione e dell’innovazione. "In questi anni - dicono - ci siamo prodigati per eliminare le disuguaglianze e anche con i recenti rinnovi contrattuali abbiamo creato condizioni migliorative negli ambienti di lavoro al fine di evitare problematiche e conflittualità."

Invitano quindi a valutare ulteriori interventi per permettere, anche ai frontalieri, di beneficiare della detrazione d’imposta legata alla Smac. Sull’ipotesi, invece, di un aumento delle imposte dirette dal 17% al 18%, Anis torna a chiedere di introdurre in via temporanea un contributo anche alle oltre 1.500 imprese che non versano nulla, sottoforma di una minimum tax, nell’attesa della messa a regime dei nuovi accertamenti fiscali automatici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: