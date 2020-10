Anis chiede al Governo maggior coinvolgimento sui grandi temi

L'Anis - Associazione Nazionale Industria San Marino - ha incontrato il Congresso di Stato per fare il punto sui primi dieci mesi di attività e stimolare un’accelerazione sulla risoluzione delle criticità: “Le imprese – recita una nota degli industriali - hanno necessità di un sistema Paese stabile e competitivo”. Chiesto dunque maggior coinvolgimento sui temi più importanti come: bilancio dello Stato, sistema bancario, Iva, riforma delle pensioni, Prg, Unione Europea, collocamento dei titoli di Stato.

“Non è più rinviabile – afferma Anis - la riflessione su come queste ingenti risorse verranno impiegate e quali effetti potranno avere in termini di rilancio per l’economia sammarinese”. Gli industriali, ad ogni modo, interpretano come un buon segno l'incontro odierno con tutti i membri di Governo.