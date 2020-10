Anis chiede al Governo maggior coinvolgimento sui grandi temi Bilancio, banche, Iva, pensioni, prg, UE. "Non più rinviabile riflessione su utilizzo risorse che arriveranno dai titoli di Stato". Giudizio positivo su disponibilità mostrata in incontro odierno

Anis chiede al Governo maggior coinvolgimento sui grandi temi.

L'Anis - Associazione Nazionale Industria San Marino - ha incontrato il Congresso di Stato per fare il punto sui primi dieci mesi di attività e stimolare un’accelerazione sulla risoluzione delle criticità: “Le imprese – recita una nota degli industriali - hanno necessità di un sistema Paese stabile e competitivo”. Chiesto dunque maggior coinvolgimento sui temi più importanti come: bilancio dello Stato, sistema bancario, Iva, riforma delle pensioni, Prg, Unione Europea, collocamento dei titoli di Stato.

“Non è più rinviabile – afferma Anis - la riflessione su come queste ingenti risorse verranno impiegate e quali effetti potranno avere in termini di rilancio per l’economia sammarinese”. Gli industriali, ad ogni modo, interpretano come un buon segno l'incontro odierno con tutti i membri di Governo.



