Anis chiede un sistema del collocamento più efficiente e una deroga temporanea per il maggior impiego di frontalieri

Dibattito aperto sul lavoro occasionale, Anis ribadisce che la proposta in discussione coglie solo parzialmente le esigenze di flessibilità del settore industriale e avanza la necessità dello strumento del lavoro temporaneo, “che potrebbe essere introdotto in via sperimentale per un anno – precisano - al fine di una sua valutazione sul campo prima di renderlo eventualmente stabile”. Sul fronte assunzioni, poi, gli Industriali chiedono che il collocamento sia più efficiente ed esortano a spingere sullo sviluppo del Paese, “anche perché – osservano - il tasso di disoccupazione si è notevolmente abbassato e assestato al 6,05%”.

Di qui, per far fronte agli attuali eccezionali picchi di produzione, la richiesta di Anis al Governo di una deroga straordinaria e temporanea per poter avere a disposizione un contingente di lavoratori frontalieri fino al 31 dicembre. Se non dovesse essere concessa – avvertono - è concreto il rischio di perdere interessanti opportunità di lavoro. Oppure - concludono - le aziende sarebbero costrette a soddisfare tali richieste fuori territorio. In ogni caso, sarebbe un danno gravissimo per l'economia”.