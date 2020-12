Anis compie 75 anni: un libro celebrativo presentato alla Reggenza Curato da Daniele Bartolucci e Francesca Michelotti

La storia dell'Associazione, dall'atto costituivo nel novembre 1945 fino alle ultime iniziative; le collaborazioni con le realtà del territorio, Università di San Marino in testa. È il Segretario all'Industria Fabio Righi ad introdurre l'udienza per la presentazione del libro che racchiude 75 anni di storia della Associazione di categoria più longeva di San Marino e che ne rappresenta il tessuto produttivo. “Una storia gloriosa, fatta da tante persone e dai successi delle loro imprese – dice davanti alla Reggenza la presidente Neni Rossini – e che ha accompagnato quella del nostro Paese in tre quarti di secolo, sostenendo il processo di industrializzazione del Titano. Lo stesso spirito con cui oggi – prosegue – la nostra Associazione si impegna perché la libera impresa possa sostenere lo sviluppo sano del sistema economico e sociale”.

Dalla Reggenza, il riconoscimento di un traguardo importante e di un contributo alla crescita delle realtà imprenditoriali che hanno portato il nome del nostro Paese fuori confine. “Il valore di un patrimonio di risorse umane, creatività e intraprendenza che ANIS ha sostenuto nella sfida della competizione e della ricerca di nuovi mercati – proseguono i Capi di Stato -, sfida che sempre più esige professionalità e investimenti”. L'importanza di fare sistema per crescere insieme e non poteva mancare il riferimento all'oggi: “Momento di impegnarsi responsabilmente per uscire dalla crisi e adoperarsi per le fasce più colpite dalla pandemia, in una visione proiettata al futuro per mobilitare risorse, con speranza e fiducia, a sostegno della ripartenza”



