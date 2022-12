Anis e Csdl, Cdls e USL siglano il Testo Unico del Settore Industriale Ora la parola ai dipendenti con i referendum

Un traguardo a lungo auspicato e atteso, che oggi prende forma. Testo unico del Settore Industriale: sistematizza documenti stratificati nel tempo in un corpo organico. Oggi la firma, per un passaggio definito storico. In rilievo l'ampia collaborazione fra Industriali e Parti Sociali . “Finalmente dà un quadro chiaro sulle norme in materia di lavoro nel Contratto Industria - commenta con entusiasmo la Presidente ANIS, Neni Rossini. C'è stato un lavoro di collaborazione, sinergico; con l'appoggio di tutti, abbiamo dato risposte concrete al mondo del lavoro, recependo la decisione sugli aumenti retributivi e creando - con il compromesso con le parti - un risultato eccellente, che darà un contributo in un momento così difficile all'economia e ai lavoratori”.

Soddisfazione comune per un atto che è, insieme, formale e sostanziale. Ora la parola ai lavoratori del settore.

“Un testo molto più snello – rileva il Segretario federazione Industria Csdl, Agostino D'Antonio - che doveva essere fatto già da anni. Speriamo che i lavoratori lo approvino; è nell'interesse di tutti avere chiarezza dal punto di vista normativo, se non altro nel settore industriale. Poi ce la faremo anche con gli altri”.

“E' un altra tappa, che si sussegue al rinnovo contrattuale del 21 aprile. E' un passaggio importante – commenta il Segretario federazione Industria USL, Enrico Biordi - perché porteremo questo testo al vaglio dei lavoratori, per garantire una copertura erga omnes a tutti i lavoratori del settore”.

“Ci aspettiamo chiaramente l'approvazione da parte dei lavoratori – dice ancora il Segretario federazione Industria Cdls, Paride Neri - per un testo che consentirà anche a chi non ha potuto percepire gli aumenti di vedere riconosciuti gli arretrati, nella prima busta paga utile”.

Nel video le interviste alla Presidente Anis, Neni Rossini e al Segretario federazione Industria Csdl, Agostino D'Antonio; al Segretario federazione Industria USL, Enrico Biordi e al Segretario federazione Industria Cdls, Paride Neri

Leggi il comunicato dei firmatari



