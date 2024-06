CAMBIO AI VERTICI ANIS, Emanuele Rossini è il nuovo Presidente, dopo i due mandati di Neni Rossini Puntualizza obiettivi e priorità del mandato, a partire da quelle che discendono all'Accordo di Associazione. Approvati i bilanci sociali e l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Industria

Al timone per due mandati, 6 anni segnati da grandi sfide - pandemia, crisi energetica, impennata inflazionistica – che Neni Rossi ha gestito con determinazione e piena fiducia nella capacità di risposta del comparto. “È stato un periodo lungo e bellissimo per me – dice Neni Rossini -. È stato impegnativo, ma l'orgoglio di rappresentare una categoria di eccellenza dell'economia reale del Paese ha sicuramente cambiato anche un pezzo della mia vita. Sono stata felice di aver potuto affrontare tutti insieme, avere la forza, la costanza e la perseveranza di guardare avanti e di superare i momenti difficili insieme e apprezzare poi i risultati ottenuti da un settore di cui il nostro Paese può andare veramente fiero. È un grande orgoglio e una grande soddisfazione lasciare un'Associazione che continua a essere la nostra casa degli imprenditori, con un nuovo Presidente di cui ho stima e affetto, e un nuovo Consiglio Direttivo che farà sicuramente bene”.

Eletto dall'Assemblea Generale il nuovo Consiglio Direttivo, l'Associazione degli Industriali ha il suo nuovo Presidente. Emanuele Rossini al comando: alla Presidente uscente riconosce la competenza e la professionalità con le quali ha affrontato 6 anni difficili, ringraziandola per l'attaccamento all'Associazione e prontamente puntualizza obiettivi e priorità del mandato, a partire da quelli che discendono all'Accordo di Associazione. “L'accordo di Associazione con l'Unione Europea lo vediamo con favore – dice Emanuele Rossini - e speriamo che la politica lo metta in atto quanto prima. Poi avremo altre sfide da portare avanti: il mercato dell'energia è certamente da tenere sotto osservazione, perché i costi energetici sono sempre elevati. C'è una norma sulla cogenerazione che dovrebbe essere ratificata, speriamo che ciò avvenga. L'IVA è un altro tema che noi da tanti anni stiamo cercando di portare avanti; naturalmente la scelta è politica. Noi lo vediamo con favore e speriamo che il nuovo esecutivo lo riesca a mettere a terra e portare avanti. Così come abbiamo il tema del rinnovo del contratto di lavoro del settore industria, che è in una fase quasi definitiva e quindi contiamo di portarlo a termine nelle prossime settimane”.

Nel video, le interviste a Neni Rossini, Presidente uscente e al neo Presidente dell'ANIS, Emanuele Rossini

