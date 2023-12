COMPETITIVITÀ Anis esorta il Consiglio: "Ratificare il Decreto Cogenerazione per stare al pari degli altri Paesi" Per l'Anis a trarre beneficio dalla cogenerazione sarebbe anche il settore pubblico

Anis esorta il Consiglio: "Ratificare il Decreto Cogenerazione per stare al pari degli altri Paesi".

L'Associazione Nazionale dell'Industria di San Marino guarda al prossimo Consiglio Grande e Generale e, in una nota, invita l'Aula a ratificare senza indugi il Decreto per la cogenerazione industriale, in coerenza con la volontà – puntualizzano - di favorire l’economia reale, e "per dare quindi una risposta alle esigenze di sviluppo sostenibile delle imprese manifatturiere del Paese”.

Si tratta di un intervento normativo previsto da oltre dieci anni, “e già allora sarebbe stato in notevole ritardo rispetto al contesto internazionale – fa notare Anis ricordando che anche in Italia, “grazie a tale sostegno, il costo reale di questi investimenti, tra agevolazioni e risparmi nel tempo, si riduce quasi totalmente: ciò si traduce, per le imprese, in un fattore di competitività enorme”.

Secondo l'Assoindustria poi a trarre beneficio dalla cogenerazione sarebbe anche il settore pubblico, “una soluzione virtuosa, ad esempio, per l’Ospedale di Stato che potrebbe sfruttare una tecnologia sperimentata da anni per abbattere i propri costi e allo stesso tempo ridurre l’impatto ambientale a livello globale”.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: