Anis: forte appello a completare tutte le riforme.

Dopo l'ultimo incontro di lunedì scorso con il Governo, Anis lancia l'appello a completare tutte le riforme e risollecita obiettivi e tempi chiari per favorire lo sviluppo e strutturare la ripresa economica. Industriali pronti al confronto insieme alle altre parti sociali, con il monito alla politica di sciogliere tutti i nodi che ancora bloccano le stesse riforme. In particolare sull’IVA, - sottolineano - che rappresenta un elemento di competitività per tutto il sistema economico e di equità sotto il profilo fiscale. Allo stesso modo, sull’Unione Europea, - continua Anis - non sono stati pienamente condivisi gli obiettivi, laddove riteniamo che sia invece una partita da giocare tutti assieme. Un accordo con l’UE infatti è, secondo l'Assoindustria, strategico per le imprese che oggi subiscono oneri e costi maggiori rispetto ai loro competitor, ma anche per tutta la società sammarinese, come si è purtroppo visto – osservano - con la pandemia.

