Anis incontra il Governo: “Verso l'Accordo UE, completare le riforme, IVA in testa”

E' il primo incontro ufficiale tra l'Anis e il Governo, dall'insediamento dell'Esecutivo. Sul tavolo l'Accordo di Associazione, con l'auspicio degli Industriali che entri in vigore quanto prima. “Per sfruttarne le potenzialità occorre farci trovare pronti – ha detto il Presidente Emanuele Rossini, che ha guidato la delegazione del Consiglio Direttivo insieme alla Past President, Neni Rossini e al Segretario Generale, William Vagnini – e questo significa completare le riforme, in primis l’IVA”.

Altro obiettivo: accrescere la competitività delle imprese sui mercati internazionali, in testa quello italiano, per cui serve sostegno nell'innovazione tecnologica e nella transizione energetica, sottolineando come le dinamiche negative sui prezzi dell’energia stiano penalizzando. E tornano così a chiedere che il decreto sulla Cogenerazione venga approvato nella prossima sessione del Consiglio Grande e Generale. Non ultimo, l'importanza degli investimenti infrastrutturali e tecnologici: per Anis, le risorse necessarie possono derivare dal riequilibrio del Bilancio dello Stato.