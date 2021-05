SVILUPPO INDUSTRIALE Anis: "Le imprese hanno bisogno di certezze, non di polemiche politiche e posizioni ideologiche"

Anis: "Le imprese hanno bisogno di certezze, non di polemiche politiche e posizioni ideologiche".

No alle polemiche politiche, sì alle certezze. Anis invita a decidere sullo sviluppo industriale del Paese, “perché è da questo settore – scrive - che ancora oggi dipendono occupazione e una parte consistente del reddito e della fiscalità”. Rileva poi come nell'ultima sessione del Consiglio Grande e Generale la parola “industriale” sia stata svilita a mero aggettivo burocratico, dimenticando che il comparto rappresenta oltre un terzo del PIL, e che garantisce migliaia di posti di lavoro.

[Banner_Google_ADS]



Poi, sulla sostenibilità: “non deve essere confusa con l’ambientalismo più radicale, che predilige i divieti alle tutele”. La questione degli ampliamenti così come quella delle zonizzazioni acustiche – conclude - vanno ricondotte a una situazione urbanistica schizofrenica, dove intere aree artigianali e produttive sono state inglobate da aree residenziali costruite successivamente. Invece di accelerare sul nuovo Piano Regolatore Generale, però, si continua con interventi spot, senza dare un’indicazione chiara e netta. Anzi, in taluni casi, si assiste a prese di posizione che risultano anacronistiche e si fatica a dubitare che non siano frutto di una cultura contro l’impresa fatta di pregiudizi senza un fondamento oggettivo". Anis chiede quindi alla politica di chiarire e condividere quale visione abbia dello sviluppo economico - e nello specifico industriale -, per permettere agli imprenditori di progettare serenamente i propri investimenti futuri sul nostro territorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: