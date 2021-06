Anis: Neni Rossini confermata presidente

Sentiamo Neni Rossini

Neni Rossini è stata confermata alla Presidenza dell'ANIS – Associazione Nazionale Industria Sammarinese – per un secondo mandato consecutivo. “C’è un prima e un dopo Covid. Ma – ha dichiarato, rivolgendosi agli associati - anche delle costanti: le riforme, per dare sostenibilità e futuro al Paese, e ANIS, che rappresenta la forza propulsiva per lo sviluppo di San Marino”. Neni Rossini, nel suo intervento, ha evidenziato anche note dolenti: “C’è un inquietante immobilismo – ha affermato - che costringe l’evoluzione del Paese in una morsa, proprio mentre tutto il mondo attorno a noi, dopo il fermo, ha ripreso a correre più veloce. Noi invece rimaniamo al palo, drammaticamente indietro e isolati a combattere con le solite, antiche falle del sistema”.

Seguiranno aggiornamenti