ANIS risollecita il Governo ad avviare il confronto: “Non c’è ancora un piano di riforme organico con interventi e tempi definiti"

Sentiamo Neni Rossini

Nel pomeriggio una delegazione ANIS, guidata dalla Presidente Neni Rossini e dal Segretario Generale William Vagnini, ha incontrato una rappresentanza del Congresso di Stato per confrontarsi sulle tante problematiche che attraversano da tempo il Paese e che la pandemia ha purtroppo ulteriormente aggravato. Domina, per gli Industriali, il tema riforme: “l’annuncio del Governo a inizio anno di voler elaborare un cronoprogramma, seppur con ritardo, è un fatto positivo. Al momento, però, - rilevano - non c’è alcun documento programmatico su cui lavorare, e si trattano i diversi temi e obiettivi ancora in modo troppo astratto. Ci aspettiamo dalla politica maggiore concretezza, determinazione e coraggio – insistono - nel portare avanti le riforme che abbiamo condiviso come prioritarie e, con un metodo di confronto reale con il Paese, raggiungere gli obiettivi della stabilità e della credibilità internazionale”.





ANIS ricorda nelle prossime settimane la visita del FMI: “avremo l’occasione preziosa di confrontarci come Paese con un organismo internazionale di alto livello, dovremo essere capaci di utilizzarla al meglio, anche accettandone le valutazioni e attivandoci subito per mettere in pratica le loro raccomandazioni".

Nel video l'intervista a Neni Rossini, Presidente ANIS.