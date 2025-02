ANIS, Rossini: “Siamo alla continua ricerca di personale qualificato”

le interviste a Simone Selva e Emanuele Rossini

Circa trecento imprese associate sostanziano il tessuto produttivo, sul fronte occupazionale assorbono il 36-37% della forza lavoro sul Titano. L'indagine dell'Osservatorio ANIS presentata martedì alle forze politiche e organizzazioni sindacali parla di un momento caratterizzato dalle incertezze, ma che guarda con fiducia all'anno appena aperto, al netto della variabile dei costi energetici che crescono, anche e soprattutto grazie ad un sistema che regge in quanto solido. E un'altra dimensione in evidenza è proprio quella relativa alle dinamiche occupazionali

“Quello che caratterizza sempre le imprese sammarinesi - dice Simone Selva, consulente ANIS - è quello di un costante interesse e impegno nell'assunzione di risorse umane, che, nonostante le oscillazioni del mercato, continuano sempre, devo dire, a crescere negli anni, sia come costo delle aziende, che anche come numero di assunzioni. Le aziende non dicono mai 'noi non vogliamo assumere', anzi. Quindi questo tema delle persone e delle competenze credo che sia un fattore decisivo”.

Fronte occupazionale non solo sotto l'aspetto quantitativo, ma anche qualitativo, con il Presidente ANIS, Emanuele Rossini, che guarda al valore delle risorse umane per l'impresa, denunciando in parallelo difficoltà nel reperimento di personale qualificato. “Un valore grandissimo per le imprese – dice Rossini - ma purtroppo c'è scarsità di manodopera; è difficile trovare la mano d'opera specializzata in questo ultimo periodo ed è un problema per le imprese. Ci fa piacere che ci sia quasi la piena occupazione a San Marino, questo è un dato favorevole per i dipendenti, però per le imprese resta un po' un problema da risolvere e siamo alla continua ricerca di personale qualificato”.

