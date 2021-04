Anis: subito le riforme su pensioni, banche, lavoro e spending review

Anis: subito le riforme su pensioni, banche, lavoro e spending review.

“Riforme, serve una forte e chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti e un metodo di lavoro efficace che traduca le buone intenzioni in provvedimenti concreti. Alcuni cantieri, come IVA e UE, necessitano tempi più lunghi, ma entro l’anno si devono almeno completare gli interventi su Pensioni, Banche, Lavoro e Spending Review”. Quanto chiede l'Associazione Industriali a Governo, forze di maggioranza e di minoranza e associazioni di categoria nonchè sindacali.

[Banner_Google_ADS]

"Concretezza e sostenibilità - scrivono gli industriali - Questo il binario su cui deve muoversi il Paese nell’affrontare il programma di riforme che, come dicono i numeri, sono ineludibili. Nonostante l’urgenza, però, non c’è ancora nel Paese quella volontà chiara di realizzarle e il ritardo con cui i tavoli di lavoro stanno procedendo ne è purtroppo la dimostrazione. Serve quindi un’accelerazione, con una forte e chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti, politica e parti sociali, perché non è accettabile che siano tenuti in stallo tutti i processi di ammodernamento, sviluppo e salvaguardia del sistema sammarinese".





I più letti della settimana: