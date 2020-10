IMPRENDITORI ANIS sul prossimo decreto: "Permettere di lavorare rispettando rigorosamente le regole è una scelta positiva" L'Associazione Industriali ha fatto anche il punto sull'ultimo incontro avuto con il Governo: "Abbiamo sollecitato alcune riforme che sono fondamentali per il futuro di San Marino. Se non ci si attiva ora - dicono - non avremo più tempo dopo""

L'Associazione degli Industriali sammarinesi ha fatto il punto, questa mattina, sull'ultimo incontro avuto con il Governo. Tema centrale il Paese ancor prima delle imprese: “Abbiamo sollecitato i Segretari – evidenzia la presidente Neni Rossini – sulle varie riforme, come stabilizzazione del sistema bancario, consolidamento del bilancio dello stato e percorso di associazione con l'UE, fondamentali - dice - per il futuro di San Marino e che da tanti anni l'Anis chiede". “Serve una reazione forte in tempi brevi – aggiungono gli industriali – altrimenti non ci sarà più tempo in futuro”.

Si è poi parlato delle misure adottate nell'emergenza sanitaria e del prossimo decreto. Non chiudere totalmente e dare la possibilità di adeguarsi, rispettando rigorosamente le regole, è sicuramente una scelta positiva. Sottolineato, poi, il senso di responsabilità di tutte le imprese e degli operatori.

