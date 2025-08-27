TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:35 Storico Murata Futsal! 3-1 all’esordio in Champions contro lo Yerevan 18:42 Polmonite: paura e ricovero per Moratti 17:57 Telenovela Rimini: Braglia non c'è, la squadra non si allena 16:49 Gli applausi del Meeting commuovono Giorgia Meloni fino alle lacrime 14:35 Riforma Igr: gli animi si infiammano nella serata dei sindacati, sullo sfondo lo sciopero generale 14:06 Violenza su minori: impegno del Governo a lavorare su meccanismi più stringenti di verifica dei precedenti 13:31 Volata di Tuner, Gaudu nuova maglia rossa 12:49 Controlli stradali: oltre 240 veicoli verificati dalla Polizia Civile, ritirate 17 carte di circolazione 12:48 Gaza: appello del Papa affinché si giunga ad un cessate il fuoco e si rilascino gli ostaggi 12:39 Valmarecchia, automobilista colto da infarto dopo un incidente stradale: salvato dai carabinieri
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Anis sul referendum del contratto Industria: "Soddisfazione, aumenti erogati già prima dell'esito positivo"

27 ago 2025
Anis sul referendum del contratto Industria: "Soddisfazione, aumenti erogati già prima dell'esito positivo"

Anis torna, esprimendo soddisfazione, sul referendum per il rinnovo del contratto collettivo per il settore industria. Un'approvazione a larghissima maggioranza dai lavoratori, sottolineano gli industriali che ricordano come si sia dato corso all’erogazione degli aumenti retributivi fin da gennaio 2024, quindi senza attendere gli esiti della consultazione referendaria. 

Nelle prossime settimane, annuncia l'associazione, riprenderà, tra gli altri impegni, il confronto per la creazione di una piattaforma di welfare contrattuale valida per tutti i lavoratori mediante il Fondo Servizi Sociali, insieme all'impegno per contrastare violenze, molestie e discriminazioni sui luoghi di lavoro.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia