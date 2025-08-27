Anis sul referendum del contratto Industria: "Soddisfazione, aumenti erogati già prima dell'esito positivo"

Anis torna, esprimendo soddisfazione, sul referendum per il rinnovo del contratto collettivo per il settore industria. Un'approvazione a larghissima maggioranza dai lavoratori, sottolineano gli industriali che ricordano come si sia dato corso all’erogazione degli aumenti retributivi fin da gennaio 2024, quindi senza attendere gli esiti della consultazione referendaria.
Nelle prossime settimane, annuncia l'associazione, riprenderà, tra gli altri impegni, il confronto per la creazione di una piattaforma di welfare contrattuale valida per tutti i lavoratori mediante il Fondo Servizi Sociali, insieme all'impegno per contrastare violenze, molestie e discriminazioni sui luoghi di lavoro.