MERCATO DEL LAVORO Anis: "Tempi certi e risposte precise per le aziende che vogliano assumere"

Anis guarda al mercato del lavoro: “Le aziende che vogliono assumere – sottolineano gli Industriali – devono avere tempi certi e risposte precise”. Invocano la riorganizzazione dell'Ufficio del Lavoro e altri interventi per aumentare la competitività delle imprese: occorre ad esempio – scrive Anis - definire tassativamente in due giorni il tempo di risposta dell'ufficio per le assunzioni, trascorso il quale deve considerarsi silenzio-assenso. Inoltre sempre per velocizzare il sistema di collocamento dei lavoratori, Anis ritiene vada affiancato un servizio privato a quello pubblico, come già avviene in tanti altro Paesi europei. Rilevata inoltre la mancanza di strumenti di flessibilità più idonei, penalizzando di fatto, a livello di competitività, le imprese locali rispetto a quelle italiane o europee. Anis ne ribadisce l'urgenza: “l'intervento sul lavoro occasionale proposto dalla Segreteria al Lavoro – fa notare - infatti non risponde appieno alle esigenze di tutti i settori”.

