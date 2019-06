Anis verso l'assemblea: Rossini, “Situazione eccezionale, dal confronto dovrà emergere una posizione ancora più forte e condivisa”

Gli Industriali si riuniscono martedì prossimo in Assemblea per approvare il bilancio: sarà occasione per un confronto sulle tematiche che – annuncia la Presidente Neni Rossini – “stanno bloccando il Paese, facendo perdere competitività”. Parla di “situazione eccezionale, dal confronto tra gli associati dovrà emergere una posizione ancora più forte e condivisa”. Ricorda che le imprese associate occupano da sole un terzo di tutti i dipendenti del settore privato, contribuendo alla crescita con investimenti costanti e chiedono di poter essere stimolo, alla politica in primis, perché “le scelte siano votate allo sviluppo del Paese”. Denuncia, ancora ritardi nell'intervenire nel risolvere i problemi, in testa sistema bancario “da mettere in sicurezza” e riduzione della spesa corrente, “via obbligata per recuperare risorse necessarie allo sviluppo”.