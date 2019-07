Antenne e fibra: da Commissione di controllo via libera al trasferimento dei soldi per Zte, attesa per l'ufficialità

Dalla Commissione di controllo della finanza pubblica sarebbe arrivato l'ok al trasferimento, dall'Azienda dei Servizi alla Public Netco, di una parte dei soldi da pagare, poi, al colosso delle telecomunicazioni Zte per realizzare la rete pubblica di telefonia mobile e in fibra. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione, secondo fonti istituzionali, sarebbe stata presa questa mattina. La pratica era stata in un primo momento sospesa, con la richiesta di una serie di documenti e informazioni alle parti. Si tratta di almeno 6 milioni e 100mila euro circa già stanziati e, quindi, da trasferire. Per conoscere l'esatto ammontare della somma e per ricevere informazioni puntuali abbiamo contattato l'Azienda dei servizi la cui direzione, però, al momento non rilascia commenti o dichiarazioni.