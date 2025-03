SEGRETERIA DI STATO FINANZE Antiriciclaggio ed educazione finanziaria: al Titano il convegno bilaterale San Marino – Italia Processi importanti anche per tutelare la cittadinanza negli ambienti finanziari.

Offrire una panoramica del quadro normativo in essere a San Marino ed in Italia in materia di antiriciclaggio con una particolare attenzione sulla natura dinamica delle sfide e sulle prospettive di collaborazione sul piano normativo ed operativo. È questo l'obiettivo del convegno "Antiriciclaggio ed educazione finanziaria" organizzato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e l'Ambasciata d'Italia. Il tutto a cornice della normativa europea e del percorso di associazione che proprio San Marino sta compiendo.

"Questo è un settore in cui due paesi, Italia e San Marino, hanno normative all'avanguardia - sottolinea Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino - naturalmente sono normative che in parte riflettono e in parte assorbono gli standard internazionali più avanzati. Quindi abbiamo un terreno fortissimo su cui costruire la collaborazione. È chiaro che siamo anche in un settore in cui, da un lato, le prospettive dell'accordo di associazione, dall'altro le nuove tecnologie pongono sfide costanti, rispetto alle quali non abbiamo nessuna ragione di arrivare in ritardo".

E proprio l’evoluzione del settore finanziario, con l’introduzione di nuovi strumenti digitali e crypto-asset, richiede un costante adeguamento delle misure di vigilanza e una sempre maggior integrazione normativa e delle migliori pratiche in essere. Processi importanti per tutelare la cittadinanza negli ambienti finanziari.

"Antiriciclaggio, anche educazione finanziaria, che penso che sia anche questo un tema molto importante - aggiunge Marco Gatti, Segretario di Stato Finanze - anche alla luce di quello che diciamo sono sempre i rischi maggiori che il cittadino ha rispetto alle truffe che vengono messe in campo anche negli ambienti finanziari. È un momento importante perché testimonia il fatto che Italia e San Marino stanno portando avanti insieme questo accordo che stiamo stipulando con l'Unione Europea, dove ci dovrà vedere per forza partner strategici nel favorire l'ingresso di San Marino a pieno titolo, soprattutto nei mercati finanziari, attraverso anche una collaborazione che per noi vuol dire sicurezza".



Nel servizio le interviste a Fabrizio Colaceci (Ambasciatore d'Italia a San Marino) e Marco Gatti (Segretario di Stato alle Finanze)

