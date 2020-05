Apertura Estetiste, Parrucchiere e Lavanderie: Unas chiede riscontro urgente

Unas sollecita il Governo ad un riscontro urgente sull'apertura di Estetiste, Parrucchiere e Lavanderie, per le quali – ricordano - ci siamo fatti promotori di stringenti linee guida e protocolli sanitari. “Queste attività – riporta una nota - devono aprire da subito, anche se in modalità ridotta e con una progressione misurata di settimana in settimana”.

Insistono quindi sul fatto che la scelta del Governo non possa essere appresa all’ultimo dalle categorie, ovvero a decreto emanato. “Ovvio che chi rimane chiuso debba avere un congruo indennizzo, ma noi – precisa infine Unas - l’indennizzo lo vogliamo creare con il nostro lavoro”.



