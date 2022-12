Appello della CSdL al Governo: "Calmierate le bollette a tutela soprattutto dei cittadini in difficoltà"

“Rendere fissi i costi dell'energia elettrica”: è il forte appello che la Confederazione Sammarinese del Lavoro rinnova all'Esecutivo a proposito del caro bollette, anche alla luce delle preoccupazioni espresse sia dalle associazioni dei consumatori sia dall'Anis e “che si sono rivelate fondate” - rimarca il sindacato - proprio relativamente ai rischi legati all'indicizzazione dei costi dell'energia elettrica: “si prevede infatti che da dicembre 2022 che saranno quasi triplicati”. Chiedono soprattutto una maggior tutela per i cittadini in difficoltà. Sotto tiro anche l'Authority per l'energia, sul cui ruolo – sostiene la CSdL – sarebbe necessaria una riflessione.

Nel video gli interventi di William Santi, Segretario Confederale CSdL ed Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL