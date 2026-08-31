Aquisizione Bsm, Ente Cassa: arrivano altre proposte oltre all'investitore principale

Sull'operazione di acquisizione di Banca di San Marino interviene l'Ente Cassa di Faetano, in risposta ad articoli di stampa, per confermare la prosecuzione della trattativa con Hera Partecipazioni One Spa. "I negoziati sono ancora aperti per chiarire alcuni nodi, ritenuti dall’Ente assolutamente sostanziali e determinanti per il raggiungimento di un punto di sintesi", scrive il Direttivo della fondazione.
L'Ente fa sapere di essere in attesa di risposte dagli interlocutori. Ma allo stesso tempo rende noto che "altre opzioni sono sul tavolo", così come nuove recenti manifestazioni di interesse da parte di investitori. Il Direttivo continua a lavorare per il raggiungimento degli "obiettivi prioritari", si legge ancora nella nota, dal sostegno a Banca di San Marino al consolidamento dell'Ente Cassa.