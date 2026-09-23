ACCORDO PA Arretrati dipendenti pubblici, tra settembre e novembre gli accrediti in busta paga Attesa l'ufficialità da parte della Segreteria per gli Affari Interni. Entro fine mese sarà corrisposto il 3% relativo al 2025. A ottobre si aggiunge un ulteriore 2% su piede retributivo e scatti, nuovo accredito a novembre

Arretrati dipendenti pubblici, tra settembre e novembre gli accrediti in busta paga.

Dopo il via libera del Consiglio Grande e Generale all'accordo ponte tra governo e le Federazioni del Pubblico Impiego per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici di San Marino, entro la fine di settembre sarà predisposto un cedolino separato dalla busta paga con gli arretrati relativi al 2025, calcolati applicando un aumento del 3% sul piede retributivo e sugli scatti, con tassazione separata.

Ulteriori adeguamenti scatteranno con le mensilità successive. La busta paga di ottobre sarà aggiornata con un ulteriore aumento del 2%, portando complessivamente al 5% l'incremento su piede retributivo e scatti previsto dall'accordo. Un nuovo accredito è poi previsto a novembre: nel cedolino saranno riconosciuti gli arretrati relativi al periodo gennaio-settembre 2026, calcolati nella misura del 2% prevista per l'anno in corso.

La comunicazione, inoltrata ai propri aderenti dalla FUPI-CSdL sulla base delle indicazioni ricevute, è in attesa di conferma ufficiale da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. I versamenti riguardano circa 4.000 dipendenti.

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