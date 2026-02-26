L'EVENTO Arrivano gli Stati Generali dell'Economia: dal 9 all'11 marzo San Marino progetta il futuro Bevitori: "Costruire un modello di occupazione che sia moderno, dignitoso e capace di attrarre i nostri giovani". Fabbri: "Il sistema Paese ha bisogno di una scossa di modernizzazione"

Un momento di confronto importante per ridisegnare il domani della Repubblica di San Marino: dal 9 all'11 marzo il Titano ospiterà gli Stati Generali dell'Economia, tre giorni di respiro internazionale per tracciare una rotta condivisa contro l'incertezza globale. Promosso congiuntamente dalle Segreterie di Stato per il Lavoro e per l'Industria, l'evento, intitolato "Prospettive e sfide dell'economia del futuro", chiamerà a raccolta governo, sindacati, imprese e accademici per forgiare le future linee guida legislative del Paese, puntando soprattutto su innovazione, intelligenza artificiale, transizione ecologica e valorizzazione del capitale umano. Il vertice si propone come un vero e proprio cantiere di idee aperto alla società civile, ai professionisti e alle associazioni di categoria, con l'obiettivo di superare la mera riflessione teorica per approdare a scelte di politica economica concrete.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, inquadra così l'urgenza e la visione dell'iniziativa: "Siamo di fronte a un bivio epocale. Non vogliamo limitarci a subire il cambiamento, ma intendiamo governarlo con pragmatismo". Per Bevitori, la priorità del tavolo allargato è chiara: "Mettere intorno a un tavolo governo, sindacati e imprese per costruire un modello di occupazione che sia moderno, dignitoso e capace di attrarre i nostri giovani, offrendo loro ragioni concrete per restare e investire qui". Di pari passo all'occupazione, la strategia per attrarre capitali esteri e rafforzare la competitività sammarinese richiederà un profondo aggiornamento strutturale.

A dettare la linea è il Segretario di Stato per l'Industria, Rossano Fabbri, che avverte: "Il sistema Paese ha bisogno di una scossa di modernizzazione che passi attraverso la semplificazione e il sostegno alla ricerca tecnologica". Le nuove frontiere dello sviluppo, secondo Fabbri, dovranno diventare rapidamente operativi: "Gli Stati Generali rappresentano l'occasione perfetta per definire una politica industriale di lungo periodo, dove la New Space Economy e le energie rinnovabili non siano più solo concetti astratti, ma motori reali di crescita per le nostre aziende".

Il sipario sui lavori calerà l'11 marzo nella cornice del Centro Congressi Kursaal, giornata in cui si farà la sintesi delle varie sessioni tematiche. Al termine dei lavori, una conferenza stampa finale illustrerà formalmente le direttrici emerse dal confronto, basi programmatiche su cui l'Esecutivo innesterà le prossime scelte legislative per garantire lo sviluppo e la crescita della Repubblica.

