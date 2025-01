PIANO ENERGIA ASDICO sollecita confronto allargato per una visione condivisa e strategica Battazza esorta il Paese a farsi trovare pronto sui "temi dell'efficienza energetica, le energie rinnovabili, i trasporti sostenibili, l'adattamento ai cambiamenti climatici, e la governance energetica in senso ampio"

“Indispensabile una visione condivisa e strategica sul Piano Energia”: a sollecitarla è l'ASDICO: “è essenziale – afferma il presidente dell'associazione a tutela dei consumatori, Mirco Battazza - che tra tutte le parti politiche, amministrative e sociali coinvolte venga attivato un dibattito costruttivo in merito alla condivisione di linee guida prospettiche da portare avanti in maniera congiunta”. Per Asdico occorre, in sostanza, farsi trovare pronti sui temi dell'efficienza energetica, le energie rinnovabili, i trasporti sostenibili, l'adattamento ai cambiamenti climatici, e la governance energetica in senso ampio. “Temi infatti – aggiunge Battazza - che richiedono inevitabilmente un’unità intenti”.

