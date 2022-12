TRASFORMAZIONE DIGITALE ASI, Andreini: "Manca coordinamento a livello di istituzioni e politica. Serve una Segreteria di Stato ad hoc” Bilancio di fine anno sull'attività dell'associazione

Strategie per l'innovazione tecnologica da mettere in campo, insistere sulla Cyber Security, integrare gli sforzi del privato a beneficio del pubblico e viceversa. L'Associazione Sammarinese per l'Informatica chiude un anno intenso di attività mettendo a fuoco temi specifici, “tuttora aperti e che si ripercuoteranno anche nel 2023, tra questi: Amazon Web Services, smart working, TLC”. "Per esempio abbiamo incontrato Amazon - fa sapere il Presidente ASI, Fabio Andreini - per definire un percorso di formazione AWS alle nostre aziende. Sullo smart working abbiamo condotto una ricerca e proposto alla Segreteria di Stato al Lavoro la creazione di un Osservatorio permanente per cercare di stilare un report annuale con dei dati e comprendere le criticità che lo rendono oggi difficilmente applicabile. Altro tema importante sono sicuramente le Telecomunicazioni: abbiamo avuto un incontro con la Segreteria di Stato agli Esteri, occasione nella quale abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo permanente presso l'Authority ICT dando disponibilità a collaborare anche per l'eventuale stesura di un nuovo regolamento sulle TLC".

Digitalizzazione come leva per lo sviluppo: San Marino sconta ancora una evidente arretratezza specie nell'apparato pubblico. Andreini spiega che "manca coordinamento a livello di istituzioni e politica. Noi abbiamo proposto anni fa la creazione di una Segreteria ad hoc per la trasformazione digitale, per accentrare tutte le competenze e le deleghe sull'informatica, quindi da una cabina di regia comune, unitaria, diramare tutti i vari progetti anche sulla funzione pubblica della PA. Altro problema: manca l'approvazione di una Agenda Digitale che fornisca le dovute linee guida per la trasformazione digitale".



Nel video l'intervista a Fabio Andreini, Presidente ASI.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: